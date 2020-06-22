Трамп решил вступиться за полицейских

Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия выступит против законопроекта демократов о полицейской реформе. По словам американского президента, сейчас в защите нуждаются сами стражи порядка.

Тем временем в Штатах продолжается снос памятников, которые, по мнению протестующих, поднимают тему расизма. Демонтируют и монумент бывшему президенту США Теодору Рузвельту. Что будет на месте памятника, еще не решили.

Массовые демонстрации после гибели Джорджа Флойда продолжаются в уже почти месяц, напоминает телеканал "Россия 24". митинги часто переходят в беспорядки и погромы. Активисты требуют, чтобы американское правительство существенно ограничило полномочия полицейских. Власти некоторых городов уже прислушались к этим призывам и запретили стражам порядка применять удушающие приемы при задержании.