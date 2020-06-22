"Реал" сместил "Барселону" с первого места в чемпионате Испании

В Сан-Себастьяне завершилась встреча 30-го тура чемпионата Испании по футболу между местным "Реал Сосьедадом" и мадридским "Реалом". Команда Зинедина Зидана добилась на выезде непростой победы со счетом 2:1 и обошла каталонскую "Барселону" в турнирной таблице Ла Лиги.

Гости вышли вперед на 50-й минуте матча, когда Серхио Рамос реализовал пенальти. Через 20 минут Карим Бензема упрочил преимущество "Реала". Хозяевам поля удалось отквитать один мяч усилиями Микеля Мерино (83-я), однако большего добиться у них не получилось.

"Сливочные" набрали 65 очков и обошли "Барселону", имеющую столько же баллов, по дополнительным показателям. "Реал Сосьедад" с 47 очками идет шестым.