Ликвидация последствий экологического ЧП в Норильске близится к завершению

Чрезвычайная ситуация не федерального, а уже регионального масштаба. Ликвидация последствий ЧП в Норильске вышла на финишную прямую. Основную часть разлитых топливно-водяной смеси (32 тысячи кубометров) собрали в герметичные емкости и законсервировали. Если неделю назад содержание продуктов в воде превышало норму в 8 тысяч раз, то сейчас только в 15 раз. Нефтяники и спасатели работали на совесть. Однако на восстановление пострадавшей природы Арктики уйдет еще много времени. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск" на канале "Россия 1".

На неделе на острове Таймыр побывали глава региона Александр Усс, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и другие представители власти. На текущей неделе было принято решение о снятии ЧС федерального уровня.