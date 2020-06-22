Чемпионат Англии. "Челси" одержал волевую победу над "вилланами"

Матчем в Бирмингеме между местной "Астон Виллой" и лондонским "Чесли" завершилась воскресная программа первого после рестарта тура чемпионата английской футбольной премьер-лиги. Матч получился красивым, но для хозяев поля с оттенком грусти: "вилланы" вели 1:0, но проиграли – 1:2.

"Гол в раздевалку" в исполнении Хоза стал итогом первого тайма, который был более-менее равным, но, как и было сказано, закончился с преимуществом хозяев. Во второй половине встречи "аристократы" взялись за дело и после часа игры результат перевернулся на 180 градусов: Пулишич и Жиру с интервалом в 2 минуты забили два гола, огорчив фанатов "Виллы", которые смотрели игру по телевизору.

"Челси" на брал 51 очко и укрепился на 4-м месте в таблице, опережая "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон" на 5 очков. "Астон Вилла" по-прежнему идет предпоследней (26 очков) и от зоны комфорта, дающей право остаться в высшем дивизионе на следующий сезон, команду из Бирмингема отделяют 2 турнирных балла.