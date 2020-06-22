Испытания не закончились: синоптики рассказали, чего ждать от погоды

Непогода в центре России взяла передышку, но ненадолго. Когда на Москву вновь обрушится грозовой ливень? И сколько еще будет утопать в дождях юг нашей страны?

Жителям центра России предстоит пережить еще один ненастный день. Тропический ливень 20 июня москвичи запомнят надолго. Так масштабно столица не тонула давно. Десятки машин ушли в воду по крышу на проспекте Вернадского и Варшавском шоссе.

Всего подтоплены либо затоплены оказались более тридцати участков дорог и два подземных перехода. Некоторые улицы приходилось преодолевать вплавь. На других машины выступали в роли паромов и в багажниках перевозили пассажиров.

В воскресенье потоп случился уже на Волге. В Саратове и городе Камышине Волгоградской области ливням предшествовала пыльная буря. Югу России природа вовсе не давала передышки. В Крыму, помимо дождей, можно было наблюдать еще смерчи. Ненастно было на Ставрополье и Кубани, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В выходные экстремальные ливни фиксировали метеостанции в Средней полосе и на юге России. Причем местами вылилось около половины июньского объема влаги.

В Москве дожди, подобные субботнему, случаются в начале лета обычно раз в три-четыре года. В нынешнем июне таких было уже четыре. И месяц уже стал самым ненастным за всю эпоху глобального потепления.

Но сейчас атмосфера над центральной Россией начнет успокаиваться. Сегодня один массив дождевой облачности протянется от побережья Балтики к отрогам Кавказа. А значит, на юге России опять возможны интенсивные ливни и шквалы. Другой массив накроет Поволжье и Предуралье.

А в центр и на северо-запад Русской равнины начнет смещаться малооблачный гребень скандинавского антициклона. Далеко вглубь страны этот очаг высокого давления не пропустит система фронтальных разделов, смещающаяся по югу и вдоль Урала.

В Крыму сохранятся практически каждодневные грозовые дожди. К пятнице в Симферополе выпадет около четверти июньского объема осадков. Преобладающая дневная температура +27, +30.

В центральной России, благодаря влиянию антициклона, будет преимущественно солнечно. Однако в отдельные дни массивы кучево-дождевых облаков с юга могут пробиться и на Русскую равнину.

В Москве самая высокая вероятность грозовых ливней во вторник. В этот день в городе может выпасть порядка 15-20 мм осадков. Он окажется и самым прохладным на неделе — столбики термометров не поднимутся выше +20. А в остальные дни ничто не помешает солнцу прогреть воздух до +23, +26