Серхио Рамос стал лучшим бомбардиром-защитником в истории Ла Лиги

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос, открывший счет в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу с "Реал Сосьедадом", вошел в историю Ла Лиги как лучший защитник-бомбардир. В активе 34-летнего футболиста стало 68 мячей, забитых им в национальном турнире.

Таким образом, он обошел прежнего лидера в бомбардирской гонке среди защитников Рональда Кумана, который теперь возглавляет сборную Нидерландов. В его активе 67 мячей в чемпионате Испании.

Напомним, что "Реал" обыграл "Реал Сосьедад" со счетом 2:1 и вышел на первом место в Ла Лиге.