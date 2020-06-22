Во Владивостоке ликвидируют последствия ночного удара стихии

Последствия непогоды ликвидируют во Владивостоке. В результате ночного удара стихии в городе оказались повалены десятки деревьев. Порывистый ветер сломал много зелёных насаждений. Они рухнули на дороги, тротуары, а также автомобили, сообщают "Вести:Приморье", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Как рассказали в Примгидромете, порывы ветра достигали 24 метров в секунду. На большей части территории региона выпало 18 - 38 миллиметров осадков, местами от 41 до 75 миллиметров. Всего, по информации пресс-службы мэрии, было зафиксировано 28 поваленных деревьев. Специалисты уже приступили к их уборке.