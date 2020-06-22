ФСБ проводит обыски в управлении лесами Алтайского края

В управлении лесами Алтайского края проводятся оперативно-следственные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по региону.

Уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Других подробностей в ФСБ не сообщили.

Информацию об обысках подтвердили в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края. Однако данных о задержании начальника управления лесами Владимира Черных пока нет. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре Минприроды.