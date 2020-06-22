Роструд напомнил об укороченной неделе

В среду в связи с парадом Победы россиян ждет нерабочий день. В Роструде напомнили, что согласно указу президента, 24 июня будет выходным днем с сохранением зарплаты, передает РИА Новости.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за пандемии коронавируса .

9 мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты.

В Роструде отметили, что 23 июня продолжительность рабочего дня сокращаться на час не будет.