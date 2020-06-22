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22 июня 202009:07

Субсидирование авиаперевозок в России увеличат на треть

Фото: Pixabay/Gerhard Gellinger

Российское правительство готовится увеличить на 36% ежегодное субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, — до 3 миллиардов рублей. В бюджете на 2020 год изначально было заложено 8,3 миллиарда рублей.

Господдержку получат авиакомпании с российскими самолетами. Готовится и дополнительная господдержка на 1,67 миллиарда рублей для субсидирования перевозок по спецтарифу для малоимущих на Дальний Восток, в Крым и Калининград. Ранее на это планировалась сумма 5,8 миллиарда рублей на 2020 год.

Сейчас план субсидирования проходит согласование, сообщило издание Коммерсантъ со ссылкой на письмо замминистра транспорта Иннокентия Алафинова, направленное в Минэкономики.

В 2018 году субсидирование межрегиональных перевозок в стране составило 3,3 миллиарда рублей, в 2019 году — 7,8 миллиарда рублей.

Российское правительство направит 15 миллиардов рублей на поддержку поставок 59 самолетов Sukhoi Superjet 100 и 66 вертолетов санитарной авиации, сообщил ранее глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью ТК "Россия 24".

"Согласовано выделение 15 миллиардов рублей дополнительно. 5 миллиардов в этом году и 10 миллиардов в следующем в совокупности с выделением госгарантий на сумму более 160 миллиардов рублей на закупку 59 "Сухой Суперджет 100" и 66 вертолетов санитарной авиации", — сообщил министр, уточнив, что это решение было принято правительством недавно.

Практика возобновления авиаперевозок в Китае и Мексике после карантина говорит о том, что самолеты типа "Сухой Суперджет 100" становятся наиболее востребованными. Об этом заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов заявил в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Эти самолеты первыми подняли в воздух. "Практика возобновления перевозок, которые мы наблюдаем в Китае, в Мексике, говорит о том, что самолеты этого типа наиболее востребованы. Поэтому у "Суперджет" серьезный и хороший шанс сейчас проявить себя на рынке", — отметил Борисов.

SSJ100 — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитанный на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тысячи км. Первый полет самолет совершил в мае 2008 году, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году.

В октябре 2019 года стало известно о решении ВЭБ.РФ профинансировать поставку 100 пассажирский самолетов "Сухой Суперджет" в лизинг для ПАО "Аэрофлот". Самолеты должны быть поставлены в период с конца 2019 года по 2026 год, общий объем финансирования составит $3,8 миллиарда. 

Ранее стало известно о создании на базе Red Wings новой компании с отечественными самолетами. Новая авиакомпания, которую создают на Дальнем Востоке, приобретет до 60 самолетов "Сухой Суперджет" и 16 лайнеров МС-21.

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