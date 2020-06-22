Шахматы. Непомнящий борется за плей-офф Chessable Masters

Двенадцать ведущих шахматистов мира во главе с чемпионом планеты Магнусом Карлсеном участвуют в третьем этапе серии, учрежденной норвежцем – турнире Chessable Masters. Накануне стартовала группа "В" состязаний и россиянин Ян Непомнящий пока идет в числе претендентов на плей-офф.

Турнир проходит в онлайн-формате и 12 игроков – по 6 шахматистов в каждой группе, — проведут по 10 рапид-партий вкруговую, восемь сильнейших выйдут в 1/4 финала. В группе "А", как сообщали Вести.Ru, лидируют два россиянина – Владислав Артемьев и Даниил Дубов, опережая Карлсена.

В группе "В" первый круг выиграли Максим Вашье Лаграв (Франция) и Аниш Гири (Нидерланды) – по 3 очка, Непомнящий вместе с Дином Лижэнем (Китай) и Фабиано Каруаной (США) набрали по 2,5 балла, Теймур Раджабов (Азербайджан) имеет 1,5 очка.

Участники Chessable Masters теперь за два дня сыграют второй круг и начнется серия встреч плей-офф, в которой восьмерка сильнейших разыграет главный приз – путевку в суперфинал серии. Первые два этапа выиграли Карлсен и Дубов, которые уже квалифицировались на решающий этап