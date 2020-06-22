В Зеленоградске начали проверку по факту пожара в центре помощи детям

Беды не ждали, но она пришла. В зеленоградском центре помощи детям "Наш дом" случился серьезный пожар. Загорелась кровля спортзала. ЧП произошло ночью 21 июня. В этот момент в расположенном рядом корпусе находился 101 ребенок и 9 сотрудников. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает ГТРК "Калининград", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Евгения Петрова с детьми и супругом в этот момент находилась в гостях у родителей. Их дом находится совсем близко. По словам Евгении, от сильного жара нагрелся деревянный забор.

"Посмотрели в окно. Заметили, что горит крыша. Было очень много дыма. Зрелище страшное", — говорит жительница Калининграда Евгения Петрова.

Пламя охватило охватило крышу 3-этажной пристройки. К месту возгорания прибыло несколько пожарных машин. В общей сложности были задействованы более 40 человек. Побороть огонь спасателям удалось только к рассвету.

"Пожар бушевал над этим спортзалом. Сейчас помещение осталось без крыши, но в довольно неплохом состоянии. А вот в актовом зале вода, которой тушили здание, прорвала навесной потолок", — передает корреспондент Степан Самойлов.

К счастью, пламя не перекинулось на жилые корпуса. Пожарная сигнализация сработала вовремя.

"Слава Богу, все никто из детей не пострадал. Вместе со специалистами нам предстоит переехать в другое учреждение. Для поддержки стабильного эмоционального состояния детей с нами будут психологи", — отметила директор центра помощи детям Берта Травничек.

Учебные и жилые помещения пожар не повредил. Однако большая часть классов сейчас залита водой. Экспертам еще предстоит установить размер ущерба и причины пожара.

"Сейчас на месте работают сотрудники испытательно-пожарной лаборатории. Они определят причины возгорания. По окончании проверки будут приняты соответствующие меры", — прокомментировал начальник пресс-службы МЧС России по Калининрградской области Алексей Баранов.

Среди предварительных версий — неаккуратное обращение с огнем, замыкание электропроводки и удар молнии. Как рассказали очевидцы, в тот вечер они много раз мелькали над Зеленоградском.