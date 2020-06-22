Около 6% рабочих мест в России остаются под ограничениями

Уровень открытости экономики регионов России вырос до 93,8% от докарантинного значения, подсчитало Минэкономразвития.

"В июне процесс отмены ограничений, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, продолжился. Индекс открытости региональных экономик, рассчитываемый Минэкономразвития России, по состоянию на 17 июня достиг 93,8% (по сравнению с апрельским минимумом 71,3%)", — сообщается в обзоре министерства "Картина деловой активности".

В конце апреля экономики регионов были максимально закрыты: почти 28% рабочих мест в стране были подвержены ограничениям.

Показатель рассчитывается начиная с апреля этого года, когда был введен карантин, и учитывает работников в секторах экономики региона, не находящихся под ограничением, к общему количеству экономически активного населения региона. Российские регионы начали поэтапно снимать ограничения в мае при координации правительства. Главы регионов самостоятельно принимают решения о снятии ограничений или их продлении с учетом ситуации.

Общенациональный план восстановления экономики нацелен на рост ВВП не менее 2,5% к концу 2021 года, снижение безработицы до 5% и увеличение реальных доходов населения. Реализацию плана планируется начать с июля. Он содержит около 500 конкретных мероприятий, а стоимость его реализации примерно за два года составит около 5 триллионов руб.

План состоит из трех этапов. Первый этап – стабилизация ситуации до конца III квартала 2020 года. Второй этап — до II квартала 2021 года: завершение восстановления экономики, снижение уровня безработицы, рост доходов граждан до уровня, который сопоставим с уровнем прошлого года.

Третий этап – III-IV кварталы 2021 года. В этот период правительство рассчитывает выйти на траекторию устойчивого долгосрочного экономического роста.

Планируется и создание социального казначейства для адресной поддержки населения. Новое ведомство должно повысить эффективность помощи населению. Будет введен единый подход для расчета соцпомощи – с учетом состава семьи и ее среднего дохода. По оценке Минэкономразвития, в этом году реальные располагаемые доходы населения сократятся на 3,8%, однако уже в следующем ожидается рост на 2,8%.