Серия А. Гол Лукаку помог "Интеру" обыграть "Сампдорию"

Миланский "Интер" на своем поле встретился с генуэзской "Сампдорией" в рамках 25-го тура чемпионата Италии по футболу. Хозяева взяли верх над гостями со счетом 2:1. Один из голов записал в свой активе форвард "нерадзурри" Ромелу Лукаку.

Футболист сборной Бельгии отличился уже на десятой минуте первого тайма, после чего встал на одно колено в знак солидарности с протестующими против расизма. Еще до перерыва его партнер по команде Лаутаро Мартинес довел преимущество хозяев поля до двух мячей. Единственный гол в составе гостей записал на свой счет Мортен Торсби (52-я).

"Интер" набрал 57 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии. "Сампдория" с 26 баллами осталась 16-й.