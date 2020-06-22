Британский мотогонщик Годфри погиб после аварии на трассе

Известный мотоспортсмен из Англии Бен Годфри разбился на состязаниях No Limits Trackdays, проходивших в нынешний уикенд в Лестере. 26-летний гонщик, выступавший в британской серии мотогонок в классе "Супербайк", столкнулся с соперником по ходу заезда и умер.

Мотоспорт потихоньку выходит из изоляции, связанной с пандемией коронавируса и соревнования в пригороде английского Лестера стали одними из первых на Британских островах. Годфри, по сообщению газеты The Sun, был опытным пилотом, но на этот раз допустил ошибку при входе в один из поворотов, на большой скорости столкнулся с соперником и получил травмы, несовместимые с жизнью. Второй участник аварии не пострадал.