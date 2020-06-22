Группа столичных медиков вновь прилетела на помощь забайкальским коллегам

Группа столичных медиков прилетела на помощь забайкальским коллегам. Это уже третья команда специалистов, прибывающая из Москвы по поручению президента Владимира Путина. Как передает ГТРК "Чита", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", в этот раз основная задача специалистов столичных поликлиник — рассказать местным коллегам об опыте лечения больных COVID-19 амбулаторно.

Теперь забайкальских врачей научат, как наладить систему борьбы с коронавирусной инфекцией в домашних условиях. В Москве эта схема отработана до мелочей и позволяет полностью контролировать процесс лечения с момента обращения за медицинской помощью до полного выздоровления. Теперь такую же систему будут внедрять в Забайкалье. Так как речь идет об организации лечения пациентов с легкой или бессимптомной формами болезни, главное — постоянно следить за состоянием человека, чтобы при ухудшении состояния вовремя доставить его в стационар.

Кроме того, московские врачи подготовили для забайкальских специалистов мастер-классы по теме: диагностика коронавируса по результатам компьютерной томографии и дополнительных обследований, в том числе, анализа крови, ЭКГ и осмотра врача. Это помогает распознать коронавирусную пневмонию на ранних стадиях. Также в Забайкалье доставят партию лекарств от новой инфекции.