Игрок "Локомотива" Мариу может снова стать одноклубником Смолова

Полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу, выступающий за красно-зеленых на правах аренды, может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Португальцем интересуется "Сельта" из Виго, за которую играет россиянин Федор Смолов.

Как сообщает FC Inter News, "Интер", владеющий правами на футболиста, предложил "Сельте" заключить с ним контракт. Ранее миланский клуб отказался от предложения "Марселя", готового заплатить за Мариу 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник "Локомотива" провел 11 матчей в чемпионате России, записав на свой счет один гол и две результативные передачи.