Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России. Молебен в День памяти и скорби отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает телеканал "Россия 24".

Храм был возведен на пожертвования к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Чин великого освящения собора патриарх совершил 14 июня.

"Современное поколение солдат и офицеров хранит верность традициям, достойно выполняет все поставленные задачи. И мы знаем, что обороноспособность и безопасность государства надежно обеспечены", — заявил Владимир Путин во время посещения храма.

По словам главы государства, хотя Вооруженные силы страны постоянно совершенствуются, наращивая боевые возможности, главной основой ратного труда по-прежнему остаются мужество, верность долгу, честь и безграничная любовь к Отчизне.

"Вечная память павшим героям, низкий поклон ветеранам, слава Вооруженным силам России", — заключил президент РФ.

Полноценные богослужения в храме уже совершались, однако для прихожан его посещение было ограничено. После визита главы государства собор и музейный комплекс "Дорога памяти" откроются для всех посетителей. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что глава государства сделал личное пожертвование на изготовление центральной иконы храма.