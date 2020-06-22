Мишустин предложил снизить для IT-компаний налог на прибыль и взносы

Параметры налогового маневра в российской IT-отрасли, разработанные по поручению президента РФ, планируется объявить в ближайшее время, сообщило издание "Ведомости".

Премьер-министр Михаил Мишустин предлагает снизить для IT-компаний страховые взносы с 14% до 7,6%, а налог на прибыль – с 20% до 3%. Глава правительства предложил отменить и НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках и дать разработчикам софта возможность получать специальные субсидии.

Налоговые льготы будут бессрочными и ориентированы на все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке.

Новые льготы создадут привлекательные условия для возвращения из других юрисдикций обратно в страну IT-компаний, созданных россиянами.

Президент Владимир Путин на совещании с представителями IT-отрасли 10 июня 2020 года поручил разработать налоговый маневр для высокотехнологичных компаний. В России должны быть созданы глобальные конкурентные условия для работы отечественных специалистов, отметил президент РФ.

Владимир Путин в ходе совещания по связи и IT-индустрии поблагодарил российские телекоммуникационные компании, обеспечившие непрерывную работу и должный уровень сервисов. Президент отметил, что те компании, которые пошли навстречу растущему спросу и предоставили услуги бесплатно, в конечном итоге нарастили пользовательскую базу.

Путин призвал не упустить из виду трудности, с которыми сейчас столкнулись ИТ-отрасль, равно так и экономика в целом. Глава государства отметил возможное вынужденное снижение расходов реального сектора на инновации, ПО и сопутствующие услуги из-за объективных финансово-экономических ограничений. Поэтому президент считает необходимым поддержать увеличения спроса на российские информационные технологии на внутреннем и внешнем рынках.