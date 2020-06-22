Джокович не признает коронавирус. Теннисист отказался от теста

Лидер мирового теннисного рейтинга серб Новак Джокович отказался от тестирования на коронавирус. Ранее первая ракетка мира не раз критически высказывался в адрес врачей и вирусологов и настаивает на том, что каждый человек вправе отказаться от вакцинирования любой болезни.

Джокович во время пандемии запустил серию тренировочных благотворительных турниров и уже второе состязание, проходившее в минувший уикенд в Хорватии, обернулось для организаторов конфузом: 21 июня болгарин Григор Димитров сообщил, что у него выявлен коронавирус. Он выступал на турнире Джоковича и находился в близком контакте с сербом.

Тем не менее, Новак не желает сдавать тест на коронавирус, сообщает портал Kurir, якобы просто потому, что хорошо себя чувствует и не испытывает дискомфорта, как, впрочем, и все из его команды. Тренер серба Горан Иванишевич по своей инициативе сделал тест в минувшую пятницу и получил отрицательный результат.

Как уже сообщали Вести.Ru, из-за положительного результата тест Димитрова был отменен финальный матч Adria Tour между Джоковичем и россиянином Андреем Рублевым. Организаторы турнира заявили, что все участники соревнований должны сдать тест на коронавирус. Однако, медицинские службы Задара позволили игрокам покинуть город, не сдавая анализы. Лишь отдельные теннисисты сдали тесты и ожидают результатов.

Следует также подчеркнуть, что турнир Джоковича в Хорватии проходил в присутствии зрителей, а участники практически не придерживались правил социального дистанцирования и постоянно контактировали друг с другом. Сам Джокович активнее других использовал рукопожатия и другие способы выражения уважения к коллегам.