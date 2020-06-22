ДТП под Ельцом: среди шестерых погибших был ямальский священник

После страшной аварии под Ельцом, в которой погибли шестеро человек, следователи возбудили уголовное дело. Как напоминает ГТРК "Липецк", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", смертельное ДТП произошло накануне, 21 июня, рядом с населенным пунктом Паниковец Липецкой области.

Как уточнили в ГИБДД, в результате столкновения Kia Rio и Hyundai Creta скончались оба водителя и четыре пассажира обеих иномарок. Пассажирка Kia Rio госпитализирована. По информации пресс-службы регионального МВД, детей среди погибших нет.

По информации ГТРК "Ямал", выходящей в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", среди погибших в ДТП под Липецком был священник ноябрьского храма Архистратига Божия Михаила, иерей Евгений Косолапов. Как уточняет телеграм-канал "Ноябрьск online", он ехал вместе с родственниками супруги.

На месте происшествия работали 10 и 12 отделения 10-й и 12-й ПСЧ, правоохранительные органы, скорая. Подразделения МЧС обеспечивали пожарную безопасность после аварии. Спасателям пришлось деблокировать тела погибших из машин. Как уточнил начальник местного пожарно-спасательного гарнизона по городу Елец и Елецкому муниципальному району, майор внутренней службы Денис Прохоров, на место ЧП также выезжали специалисты администрации.

По словам руководителя пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольги Снежковой, ДТП произошло в результате нарушения правил дорожного движения. Предположительно, на встречную полосу выехал водитель автомобиля Kia Rio. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.