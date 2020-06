Зидан стал вторым по количеству побед среди тренеров "Реала"

Зинедин Зидан продолжает штамповать победы за мадридский "Реал" в качестве наставника "сливочных". Теперь на счету французского специалиста 134 виктории, добытые им во всех соревнованиях. По этому показателю он вышел на чистое второе место среди всех тренеров "Королевского клуба".

Благодаря победе над "Реал Сосьедадом" в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу Зидан обошел Висенте дель Боске, в активе которого было 133 победы. Теперь француз уступает лишь Мигелю Муньесу (357).

⚪ — Managers on most wins for @realmadrid in all competitions



357 — Miguel Muñoz

134 — Zinédine Zidane (+1)

133 — Vicente Del Bosque#RealSociedadRealMadrid