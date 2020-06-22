ФСБ и СК проводят обыск в Минприроды Алтайского края

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета проводят обыски в Министерстве природы Алтайского края. В управление лесами силовики пришли сегодня утром. Об этом сообщает ГТРК "Алтай", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Представители правоохранительных органов пока официальных комментариев по этому поводу не давали. В управлении ФСБ уточнили, что проверка организована в рамках уголовного дела по статье "Превышение должностных полномочий". О том, кто является фигурантом, не уточняется. Информация появится после завершения работы следственной группы.



Напомним, в прошлом году оперативники уже проводили в ведомстве выемку документации. Причиной стали обнаруженные в рамках проверки Рослесхоза нарушения организации вырубки деревьев. Ущерб был оценен в 200 млн рублей. Однако, как тогда заявил руководитель управления лесами Владимир Черных, претензии являются необоснованными, так как проверяющие не приняли во внимание специфику ведения лесного хозяйства в регионе.