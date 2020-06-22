Вести.net: президент Трамп попался на пранк подростков из TikTok

Президент Трамп попался на пранк подростков из соцсети TikTok. Как пишет издание New York Times в субботу состоялся первый после отмены карантина предвыборный митинг президента США. За несколько дней до митинга глава штаба Дональда Трампа сообщил, что поступило более миллиона заявок от желающих прийти на мероприятие. Для них рядом со стадионом в Талсе, на 20 тысяч мест, где и планировалось проведение митинга построили дополнительную сцену и площадку на 40 000 человек, чтобы и они тоже смогли посмотреть трансляцию.

Трамп планировал после выступления выйти и на площадку. Однако на митинг, на основную арену пришло лишь 7 000 человек. По данным газеты, пользователи соцсети TikTok и фансообщества музыкального жанра K-pop, что расшифровывается как корейская поп музыка, договорились и ради шутки зарегистрировались на мероприятие, заведомо не собираясь посещать его. Видеоролики с подробной инструкцией распространялись в TikTok, где собирали миллионы просмотров.

Журналисты отмечают, что в Twitter и Facebook было полно роликов, в которых американцы заполняли регистрацию на мероприятие и агитировали других приехать на встречу с президентом, а вот TikTok как-то выпал из поля зрения предвыборного штаба Трампа и никто не заметил, как подростки под носом у взрослых запустили антикампанию и успешно ее провели. Впрочем, вся эта ситуация может оказаться пранком не TikTok-тинейджеров, а политических конкурентов Трампа.

Федеральная антимонопольная служба не подтвердила смещение законопроекта о предустановках отечественного программного обеспечения, об этом говорится на сайте ведомства. В частности, ФАС решили не давать никому из участников рынка преимущественных условий, в том числе Apple и не смягчения требований, не специальных условий в проект не вносили. В конце прошлой недели газета "Коммерсант" сообщала, что по новым правилам не обязательно предустанавливать приложения целиком, достаточно будет только иконки для их скачивания или информационного окна на этапе активации телефона.

Собственно, это должно было упростить работу с открытой экосистемой Apple. Компания остается единственной из производителей, кто отказывается предустанавливать приложение перед продажей своих устройств. Между тем, как следует из сообщений Федеральной антимонопольной службы производителям предоставляется выбор из трех технических типов предустановки: это предустановка на жесткий диск, окно выбора или предоставление визуализированных образов - иконок с последующей предустановкой на жесткий диск после того, как пользователь выберет нужное ему приложение. Такие варианты были предусмотрены для недорогих моделей смартфонов с небольшим объемом памяти. Возможно, Apple этим пунктом и воспользуется, хотя недорогими его продукты назвать конечно нельзя. Единственное, что изменилось - это срок вступления в силу проекта, теперь предлагают его с июля 2020 года перенести на январь 2021.