С Графской пристани в море поплыли бумажные кораблики в память о начале войны

Сегодня трагическая дата в истории нашей страны — день начала Великой Отечественной войны. Акция "Свеча памяти" стартовала в Севастополе в 3 часа 13 минут — в час, когда на город упала первая бомба.

Как передает служба информации "Вести.Севастополь", выходящей в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", у мемориала Героической обороны 1941-42 годов из 15 тысяч маленьких огоньков волонтёры выложили фигуру матроса с картины Александра Дейнеки "Оборона Севастополя", год начала войны и слово "Помним". Зажечь свечу в память о павших в те страшные годы мог каждый желающий.

Черноморский город один из первых подвергся бомбардировкам. Начиная с 22 июня, его бомбили практически постоянно. Как рассказала Ирина Глотова, председатель региональной общественной организации "Жители осажденного Севастополя 1941-1942 гг.", люди вынуждены были все время прятаться в штольнях, пещерах, но паники не было. Все верили в будущую победу.

21 июня 1941 года советские школьники отпраздновали выпускные и строили планы на будущее. В память о тех, кто ушел на фронт, кто не вернулся домой после сражений, сегодня на рассвете с Графской пристани в море отправились десятки бумажных корабликов. Горожане написали на них свои мечты и желания.

Глава города и командующий Черноморским флотом Игорь Осипов тоже приняли участие в акции. Врио губернатора возложил цветы на улице Нефедова (ранее Подгорной), где в результате немецкой мины погибли 18 мирных жителей — первые жертвы войны в Севастополе. Как отметил Михаил Развожаев, бомбардировка города началась за шестьдесят минут до официального начала войны, в три часа ночи. Цена нашей Победы высока, и боль не отпускает даже спустя 75 лет, заявил он.