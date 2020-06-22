Коронавирус: Россия достигла самого низкого количества заболевших с начала июня

За прошедшие сутки в России выявлено 7600 новых случаев заболевания коронавирусом в 83 регионах. У 32,5 процента инфицированных не было клинических признаков болезни. Это самое низкое число заболевших с начала июня. Такие данные приводит оперативный штаб.

Всего зарегистрировано 592 тысяч 280 случаев коронавирусной инфекции в 85 российских регионах. Прирост составил 1,3 процента. Наименьший прирост — в Ненецком и Чукотском автономных округах (нулевой прирост), Москве, Еврейском АО, Севастополе — 0,5 процента.

За последние сутки от COVID-19 скончались 95 человек. Это наименьшая цифра по смертности в России от этой болезни с 25 мая, тогда было 92 смерти за сутки. Всего за период пандемии скончались 8 206 человек. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 4 705 человек. Всего вылечились 344 тысяч 416 человек.

В Москве статистика следующая: выявлено 1068 новых случаев, скончались 20 пациентов, выписаны из больниц 1114. Общее число заболевших в столице — 215 014 человек.

По данным Роспотребнадзора, проведено свыше 17,2 миллиона тестов. Под медицинским наблюдением остаются 312 тысяч человек.