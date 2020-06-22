В Байкало-Ленском заповеднике локализован пожар на площади 11 гектаров

Природный пожар в Байкало-Ленском заповеднике локализован. Пламя охватило площадь в 11 гектаров в 2 километрах от кромки берега. По предварительной версии, причиной возгорания стал удар молнии. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

В настоящий момент с огнем продолжают бороться 17 человек из 4 лесничеств. По информации пресс-службы "Заповедного Прибайкалья", тушение осложняет то, что горит кедровая смола.



Напомним, на территории региона продолжают действовать 4 пожара в Усть-Кутском, Чунском и Жигаловском районах. Общая площадь возгораний составляет около 17,5 гектара.