Раскрыты потери российских сотовых операторов из-за пандемии

Обнуление доходов от международного роуминга и сокращение розничных продаж из-за закрытия магазинов привели к падению выручки российских сотовых операторов. Конкретные цифры выпавших доходов и прогноз на год в целом публикует "Коммерсант" со ссылкой на аналитиков агентства Content Review.

По данным экспертов, с марта по май российские сотовые операторы "большой четверки" (МТС, "МегаФон", "Вымпелком", Tele2) в сумме недополучили из-за пандемии и введенных из-за нее ограничительных мер около 30 млрд рублей. Около 40% этих потерь объясняются закрытием розничных магазинов, еще 30% - закрытием границ, из-за чего пропали доходы от международного роуминга.

В Content Review считают, что до конца года из-за долгосрочного влияния эпидемии коронавируса российские сотовые операторы могут недополучить 9 - 11% выручки. Ориентируясь на суммарную выручку "большой четверки" в 2019-м издание оценивает сумму предполагаемых потерь за год в 114 - 140 млрд рублей.

Также отмечается, что прогнозируемое Content Review предполагаемое выпадение доходов в 9 - 11% существенно превосходит оценку перспектив телекоммуникационной отрасли правительственными экспертами. Минкомсвязи ранее предполагало, что за 2020-й рынок связи в России сократится на 3% - и это только в случае отсутствия господдержки.

При этом источник в одном из сотовых операторов согласен, что сумма в 30 млрд рублей потерь от пандемии может соответствовать действительности. Однако за год, по его мнению, отрасль потеряет значительно меньше 11% выручки.