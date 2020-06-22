22 июня 202011:05

"Ювентус" предлагает бразильцу Артуру из "Барселоны" 26 млн евро

EPA

Полузащитник футбольной сборной Бразилии Артур, выступающий с 2018 года за испанскую "Барселону", может перейти в итальянский "Ювентус". Специалисты сообщают, что "Старая синьора" предлагает хавбеку более чем 60-процентное повышение зарплаты и соглашение на 5 лет.

Ранее сообщалось, что после первых контактов с представителями "Юве" сам 23-летний Артур был вполне не против осуществить переход. Теперь по сообщениям инсайдеров, в частности, известного журналиста Николо Скиры, стало ясно, почему бразилец готов покинуть клуб, в котором провел всего два года и зарабатывал 3,2 млн евро за сезон.

Итальянцы предложили перспективному полузащитнику 5-летнее соглашение с зарплатой в 5,2 млн евро в год (26 млн евро за весь срок), что, безусловно, может решить вопрос с пользу клуба из Турина. Впрочем, пока неясна позиция "Барсы", с которой у Артура еще два года соглашения. Каталонцы наверняка постараются взять за бразильца максимальную цену.

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