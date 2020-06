"Ювентус" предлагает бразильцу Артуру из "Барселоны" 26 млн евро

Полузащитник футбольной сборной Бразилии Артур, выступающий с 2018 года за испанскую "Барселону", может перейти в итальянский "Ювентус". Специалисты сообщают, что "Старая синьора" предлагает хавбеку более чем 60-процентное повышение зарплаты и соглашение на 5 лет.

Ранее сообщалось, что после первых контактов с представителями "Юве" сам 23-летний Артур был вполне не против осуществить переход. Теперь по сообщениям инсайдеров, в частности, известного журналиста Николо Скиры, стало ясно, почему бразилец готов покинуть клуб, в котором провел всего два года и зарабатывал 3,2 млн евро за сезон.

#Juventus have offered a 5-years contract to #Arthur with a new wages (€5,2M a year) far superior than what the brazilian midfielder recives by #Barça (€3,2M a year). #transfers #FCB