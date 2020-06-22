22 июня 202011:22

Названы компьютеры, которые первыми получат процессоры от Apple

Информацией о том, какие компьютеры Mac первыми получат процессоры собственной разработки Apple с архитектурой ARM вместо чипов Intel, поделились ведущий эксперт и анонимные источники агентства Bloomberg. Об этом сообщает MacRumors. Не исключено, что официальный анонс перехода "маков" на ARM состоится уже сегодня на открытии виртуальной конференции WWDC 2020.

По данным Мин-чи Куо, аналитика тайваньской TF International Securities, известного максимальной точностью прогнозов о будущих новинках Apple, одном из первых компьютеров Apple на базе собственных ARM-чипов станет 13-дюймовый MacBook Pro. Он выйдет, предположительно, в четвертом квартале 2020 года. Дизайн будет тот же, что и у последних 13-дюймовых MacBook Pro на Intel. Куо отмечает, что производство таких ноутбуков с чипами Intel будет прекращено сразу же с выходом ARM-версии.

С точки зрения дизайна более любопытным представляется "анонсированный" Куо 24-дюймовый моноблок iMac на ARM. Ранее Apple не делала моноблоков в таком "промежуточном" размере, и пользователям приходилось выбирать между 21-дюймовой и 27-дюймовой моделями. Этот компьютер, помимо нового "яблочного" чипа и нового размера экрана, должен получить и обновленный дизайн. При этом, не исключено, что сначала новый дизайн дебютирует с чипами Intel внутри, а ARM-версия моноблок появится только в первом квартале 2021-го года.

По информации Куо, переход Apple на собственные процессоры в ноутбуках и настольных компьютерах будет быстрым. В 2021-м году, уверен эксперт, компания не представит уже ни одной новой модели с чипами Intel. Среди новинок будет, например, первый MacBook с дисплеем, изготовленным по технологии mini-LED. Его выход запланирован на первую половину 2021-го года.

Напомним, сегодня Apple проведет масштабную онлайн-презентацию в рамках открытия первой в истории компании виртуальной конференции для разработчиков WWDC. Там будут анонсированы новые операционные системы для мобильных устройств и компьютеров компании, выход которых намечен на ближайшую осень. Не исключено, что будут и другие анонсы, в том числе новое "железо".

Текст: Вести.Hi-tech

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