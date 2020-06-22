В Карелии девочка-подросток едва не погибла, провалившись в каменный карьер

Благополучно закончилось происшествие в Прионежском районе Республики Карелии. По информации пресс-службы регионального МЧС, накануне в 16:26 девочка-подросток едва не погибла, провалившись в каменный карьер. Об этом сообщает ГТРК "Карелия", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

ЧП случилось недалеко от поселка Кварцитный. Как уточнили в ведомстве, прибывшие спасатели эвакуировали ребенка с помощью носилок. Двенадцатилетнюю девочку, получившую травмы, доставили в Детскую республиканскую больницу.

Видео с места происшествия опубликовал портал "Невские новости".