Еще один теннисист заразился коронавирусом на турнире Джоковича

Хорватский теннисист Борна Чорич, принявший участие в выставочном турнире Adria Tour в Задаре, сообщил о результате теста на коронавирусную инфекцию COVID-19. Он оказался положительным. Ранее коронавирус был обнаружен у болгарского игрока Григора Димитрова.

На своей странице в Twitter хорват извинился за то, что мог заразить других участников турнира. Также он заявил, что чувствует себя хорошо, не обнаружив у себя никаких симптомов болезни.

Напомним, что турнир, организованный Новаком Джоковичем в Задаре, был завершен досрочно из-за положительного теста на коронавирус у Григора Димитрова. Отметим, что первая ракета мира отказался от тестирования на COVID-19.