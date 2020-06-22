Кремль: большей части материалов из книги Болтона в России присвоили бы гриф ДСП

Большую часть опубликованной бывшим советником президента США Дональда Трампа Джоном Болтоном информации российская практика относит к материалам для служебного пользования, но это не дело Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщалось, Болтон написал книгу воспоминаний о работе с Трампом, она должна выйти 23 июня.

Публикацию книги неоднократно откладывали, после того как Белый дом заявлял, что Болтон намерен обнародовать секретные материалы, передает РИА Новости.

Ранее суд отклонил ходатайство администрации о запрете выхода книги "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", поскольку тысячи ее экземпляров уже были направлены в американские магазины и за рубеж, а содержание стало известно журналистам.

Однако судья признал, что Болтоном нарушена процедура согласования рукописи с правительством.

В суде отметили, что теперь Болтон получит известность и деньги, если в книге нет секретных сведений, или попадет под уголовное преследование, если они там раскрываются. Трамп пообещал, что за нарушение закона Болтону придется заплатить большую цену.