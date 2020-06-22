Серийный грабитель, специализировавшийся на домах со стеклопакетами, задержан в Орле

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии краж, грабеже и разбойном нападении, об этом в понедельник, 22 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, с начала текущего года в Орле злоумышленник проникал в дома через окна. При этом он отдавал предпочтение жилищам, где были установлены пластиковые стеклопакеты.

В один из разов он застал дома пожилую хозяйку и, угрожая ей ножом, заставил отдать ему все деньги. В другом случае в частном домовладении находился восьмилетний ребенок, которому преступник рассказал, что он является знакомым его мамы, якобы попросившей принести ей шкатулку с украшениями.

В итоге стражи порядка вышли на след предполагаемого грабителя – им оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Его задержали в тот момент, когда он пытался продать краденые драгоценности.

Преступник попытался убежать, но после погони был настигнут оперативниками. В настоящее время он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного сразу по трем статьям, и заключен под стражу.