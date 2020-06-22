Создан самый мощный в истории квантовый компьютер

Компания Honeywell представила мощнейший в мире квантовый компьютер. Он вдвое мощнее, чем ближайший аналог.

Напомним, что вычислительная мощность квантового компьютера характеризуется так называемым квантовым объёмом. У нового устройства он равен 64, в то время как предыдущий "рекордсмен" производства компании IBM имел квантовый объём 32.

Вести.Ru подробно рассказывали о новом детище специалистов из компании Honeywell, когда оно только готовилось к релизу. Мы освещали особенности устройства нового компьютера и перспективы его использования.