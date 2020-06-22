В Перми начали проверку по факту смертельного ДТП с автобусом

В Перми Департамент транспорта начал проверку по факту смертельной аварии с автобусом. Инцидент произошел сегодня утром возле остановки "улица Мильчакова". Пассажирский автобус столкнулся с "Газелью". В результате ДТП погиб водитель автобуса. Об этом сообщает ГТРК "Пермь", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

По предварительной информации, он нарушил правила безопасности эксплуатации транспортного средства. Как уточнили очевидцы, мужчина вышел из автобуса и, по всей видимости, забыл поставить его на "ручник". В итоге автобус покатился и сбил водителя.

Отметим, что в момент аварии в салоне не было пассажиров. В настоящий момент сотрудники ГИБДД выясняют все подробности трагедии.