Из Fortnite исчезли полицейские машины

Компания Epic Games, разрабатывающая самую популярную онлайн-игру в мире — шутер Fortnite — решила внести в нее некоторые изменения. Хотя официальных комментариев на этот счет не выпускалось, перемены, очевидно, вызваны волной протестов против полицейского насилия в США и нежеланием ранить чувства некоторых игроков.

Как пишет The Wall Street Journal и подтверждают геймеры, из игры пропали полицейские автомобили. Источник WSJ подчеркнул: в компании не хотели таким образом сделать какое-то политическое заявление. Просто в Epic решили проявить "чувствительность к проблемам", с которыми сталкиваются некоторые игроки в реальной жизни.

В прошлом в Epic заявляли, что не намерены банить игроков в Fortnite за политические высказывания. Сделанное в октябре 2019-го заявление стало реакцией на бан конкурентами из Blizzard сторонника протестов в Гонконге.

Ранее многие компании из игровой индустрии проявили солидарность с движением в защиту афроамериканцев от полицейского произвола Black Lives Matter. Например, в онлайн-шутере Call of Duty: Modern Warfare появился дополнительный экран с соответствующим сообщением, а Rockstar временно прекращала работу онлайн-версий Grand Theft Auto и Red Dead Online "в память о Джордже Флойде".

Волна протестов, неоднократно сопровождавшихся беспорядками, началась в США после гибели чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда в результате действий задержавших его полицейских.