Группу скейтбордистов оштрафовали за прокат по центру Краснодара

Массовый прокат на скейтбордах в центре Краснодара закончился для молодых людей штрафами — нарушение правил дорожного движения обойдется каждому скейтеру в 500 рублей, сообщили в краевом управлении МВД.

В воскресенье в городе прошло своеобразное показательное выступление юных спортсменов — они устроили заезд прямо по проезжей части. По дороге к ним присоединились другие владельцы скейтов, набралось и немало зрителей, в результате на дороге образовалась пробка.

После публикации кадров в соцсетях прошедшим заездом заинтересовались правоохранители, в итоге девяти участникам стихийного проката выписали штрафы на 500 рублей. Не исключено, что число наказанных увеличится.