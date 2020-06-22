"Кафе" для сусликов на острове Татышев уничтожили вандалы

Кормушка, которую установили для сусликов на острове Татышев, просуществовала всего пару дней. Ее уничтожили вандалы, сообщает в эфире телеканала "Россия 1" ГТРК "Красноярск".

Домик для зверьков появился на острове Татышев 19 июня. По задумке организаторов, горожане могли бы приносить сюда корм для сусликов. На кормушке даже было написано, какие продукты можно оставлять грызунам, а какие нанесут им вред.

К сожалению, суслики не успели привыкнуть к собственному "кафе" — в выходные домик и даже заборчик вокруг него разрушили. Первоначально планировалось поставить несколько подобных кормушек. Теперь эта идея, увы, под большим вопросом.