В период самоизоляции в России стали чаще угонять "Лексусы"

Автостраховщики назвали самые угоняемые марки автомобилей в мае — это Kia Optima, Toyota Camry, Hyundai Tucson. По сравнению с апрелем к ним также добавился бренд Lexus.

В целом в апреле и мае, когда действовали ограничительные меры из-за коронавируса, число угонов снизилось в 2 раза по сравнению с февралем-мартом, рассказал РИА Новости директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Андрей Ковалев.

По мнению страховщиков, возврат к прежнему уровню убытков по автострахованию произойдет только через несколько месяцев.

"Статистика убытков вернется к прежним значениям в течение 3-4 месяцев", — считает начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга компании "МАКС" Евгений Попков.

Что же касается именно угонов машин, то возвращение к средним показателям, которые были в последние полгода до карантина, произойдет только к сентябрю, уверены в "АльфаСтраховании".