Мишустин: правительство направит еще 23 миллиарда рублей для малого бизнеса

Правительство РФ увеличило сумму субсидий для малого и среднего бизнеса с 81,2 миллиарда до 104,4 миллиарда рублей, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Правительство продолжает поддерживать компании малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, которые сохранили не менее 90% работников. "На субсидии для них мы ранее уже направили из резервного фонда правительства более 81 миллиард рублей. Сегодня выделим ещё свыше 23 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение правительства подписано", — отметил Мишустин.

Ранее правительство в мае выдало из резервного фонда около 81,2 миллиарда рублей на субсидии малому и среднему бизнесу. Увеличение поддержки вызвано расширением перечня пострадавших отраслей. Число потенциальных получателей субсидий выросло до 1 миллиона 730 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, а число работников, на которых ориентирована помощь, увеличилось до 5 миллионов.

"Поддержка правительства позволит сохранить занятость и стабильную работу таких организаций. И конечно, поможет людям пройти этот непростой период", — отметил Мишустин.

Кроме этого, Мишустин отдельным постановлением продлил для компаний малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей срок подачи заявлений на субсидии за апрель 2020 года: "теперь можно будет заявить об этом, как и за май, до 1 июля".

Это постановление позволяет предоставить помощь тем компаниям, у которых появилось право на такую поддержку после расширения перечня наиболее пострадавших отраслей.

Выплаты в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника — 12,13 тысячи рублей - получают предприятия малого и среднего бизнеса при условии сохранения у них численности рабочих мест не менее 90% от уровня марта​​​.

Всего же, как отмечают в Минэкономразвития, на субсидии в России могут претендовать 1,3 миллиона организаций и ИП. В общей сложности правительство выделило на субсидии для предприятий малого и среднего бизнеса более 81 миллиарда руб. Заявки на предоставление субсидий принимает ФНС.

Помогают бизнесу и банки. Российские банки к 11 мая реструктурировали примерно 11% портфеля кредитов всех предприятий малого и среднего бизнеса, сообщила ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Общая стоимость антикризисных мер превысила 3,3 триллиона рублей: 2,5 миллиона рабочих мест удалось поддержать в рамках антикризисного пакета.