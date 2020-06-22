COVID-19: ограничения на въезд в Курганскую область сняты

Ограничения на въезд в Курганскую область сняты. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщает ГТРК "Курган". Такое решение принял оперативный штаб, основываясь на анализе эпидемиологической ситуации в регионе.

С сегодняшнего дня всем гражданам, прибывающим в область, не понадобится предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19. Нововведение не касается только тех, кто въезжает на территорию региона из мест с неблагополучной обстановкой по коронавирусу. Речь идет о Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Якутии, Ямале, Ханты-Мансийском автономном округе и Мурманской области. При наличии отрицательного анализа нет необходимости в соблюдении двухнедельной изоляции.

Как напомнили в региональном оперштабе, введенный в области с 15 июня обязательный масочный режим по-прежнему сохраняется. Отмечается, что за выходные дни в Курганской области зафиксировано 69 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество с начала эпидемии — 571 человек.

Между тем, двое зауральских медика отмечены новыми наградами, учрежденными 19 июня. Это Орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Указы президента Владимира Путина о награждении сотрудников научных и лечебных учреждений за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией опубликованы на сайте Кремля. Так, Ордена Пирогова удостоена Наталья Керц, заведующая воздушно-капельным отделением областной специализированной инфекционной больницы. Медаль Луки Крымского получит Юлия Бондарева, медсестра.