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22 июня 202012:25

Китай стимулирует автопроизводителей выпускать больше гибридов

EPA

Китай переклассифицировал бензиново-электрические гибриды, что позволит автопроизводителям успешнее соответствовать регламенту экологических квот.

В Китае одни из самых строгих правил в мире в отношении производства автомобилей на ископаемом топливе, так как страна борется с высоким уровнем загрязнения воздуха в переполненных городах.

Эти правила подтолкнули как  местных, так и международных автопроизводителей, включая Tesla и Volkswagen, потратить миллиарды долларов на разработку и производство автомобилей на новой энергии (NEV) — электромобили, гибриды и автомобили на топливных элементах.

Автопроизводители в Китае обязаны производить NEV для получения ZEV-кредитов (Zero-Emission Vehicle credit), чтобы компенсировать продажи автомобилей, загрязняющих окружающую среду.

ZEV-кредиты или зарабатываются путем продажи "чистых" автомобилей, или покупаются у других производителей "чистых" автомобилей, которые имеют избыток кредитов. Неспособность набрать требуемое количество кредитов наказывается штрафом. Тем не менее, система подвергается критике за то, что предлагает мало стимулов для автопроизводителей повышать эффективность при разработке автомобилей с бензиновым двигателем.

Политика, опубликованная в понедельник Министерством промышленности и информационных технологий Китая, позволяет автопроизводителям постепенно делать больше бензиново-электрических гибридов и меньше дорогих полностью электрических автомобилей с 2021 по 2023 год.

Такие гибриды по-прежнему будут рассматриваться как автомобили, работающие на ископаемом топливе, но переклассифицируются как "пассажирские автомобили с низким потреблением топлива".

По мнению экспертов и представителей промышленности, это может означать замену большего количества бензиновых автомобилей на гибриды, так как в этом случае автопроизводители столкнуться с меньшим количеством регуляторных проблем.

Эксперты считают, что бенефициарами таких изменений станут мировые лидеры бензиново-электрических гибридов Toyota Motor и Honda Motor, а также китайские производители Geely Automobile Holdings, Guangzhou Automobile Group и поставщик Hunan Corun New Energy.

Китай надеется, что к 2025 году на долю NEV придется около четверти всех проданных в стране автомобилей.

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