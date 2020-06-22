Почти 40 самолетов-шпионов замечены у границ РФ

Российские радиолокационные станции засекли 38 иностранных разведывательных летальных аппаратов у границ страны за минувшую неделю. 5 из них – беспилотники. Два раза дежурным истребителям приходилось вылетать на перехват шпионов, сообщат газета "Красная звезда".

Напомним, 15 июня два стратегических бомбардировщика B-52H Военно-воздушных сил США появились рядом с российскими границами. Они несколько часов летали над Ригой, Таллином и над эстонским островом Вайндло, который находится всего в 180 километрах от Санкт-Петербурга.