В Баргузинском районе из-за детской шалости огонь уничтожил 60 центнеров сена

Из-за детской шалости в поселке Баргузин выгорели надворные постройки. Пожарные расчеты прибыли на место ЧП спустя 3 минуты после сообщения. К моменту их прибытия пламя охватило забор, дровяник и расположенную на соседнем участке баню. Пожарные разделились на три группы, одна встала на защиту строения, вторая приступила к ликвидации пожара, третья осуществляла подвоз воды. Об этом сообщает ГТРК "Бурятия", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

В результате возгорания на территории одного из домовладений уничтожено 60 центнеров сена и дровяник. Благодаря оперативности пожарных основные конструкции на территории соседнего строения спасены. Причиной стала детская шалость с огнем.

Региональное агентство ГО и ЧС непоминает, что о необходимости хранить зажигалки и списки в недоступном для детей месте, а также не оставлять детей без присмотра. При обнаружении возгорания необходимо сообщить об этом по телефонам "112" или "101".