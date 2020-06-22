Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент РФ Владимир Путин воложил венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

22 июня в России отмечается День памяти и скорби. В этот день 79 лет назад на Советский Союз напали гитлеровские войска, началась Великая Отечественная война.

Перед началом церемонии глава государства лично поприветствовал каждого ветерана, обменявшись рукопожатием и несколькими словами. Солдаты роты Почетного караула установили венок с лентой в цветах российского флага с золотой надписью "Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации". Путин преклонил колено перед Могилой Неизвестного Солдата и расправил на венке ленты. После этого президент склонил голову и минутой молчания почтил память погибших в годы войны. Вместе с главой государства в церемонии приняли участие ветераны и учащиеся суворовских училищ.

Затем состоялся торжественный марш военнослужащих, представляющих Сухопутные войска, Воздушно-космические силы и Военно-морской флот. В завершение церемонии Путин возложил цветы на аллее городов-героев.

Ранее сегодня российский лидер посетил Парк "Патриот" в подмосковной Кубинке. Он побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова. Главный храм Вооруженных сил России был построен к 75-летию Победы. Путин подчеркнул, что память о войне священна для граждан России. "Она дает нам силу служить нашей стране", — заявил глава государства.