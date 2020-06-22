КХЛ. Тренером рижского "Динамо" может стать Валерий Кулибаба

Латвийский клуб Континентальной хоккейной лиги "Динамо" (Рига) продолжает поиски нового главного тренера. По сообщениям инсайдеров, фаворитом в этом состязании хоккейных специалистов стал Валерий Кулибаба, который работал в молодежной сборной Латвии.

Как уже сообщали Вести.Ru, "бело-голубые" под руководством 44-летнего Гиртса Аникпанса не попали в плей-офф КХЛ в шестом сезоне подряд, заняв 11-е место в таблице Западной конференции. Анкипанс был главным тренером "Динамо" с 2017 года, но с ним было решено не продлевать контракт.

После этого руководители клуба из столицы Латвии общались с несколькими кандидатами. Председатель совета директоров "Динамо" Юрис Савицкис говорил относительно возможного назначения Вячеслава Козлова на пост главного тренера: "Козлов – это очень хороший кандидат".

Затем сообщалось, что рижане ведут переговоры с соотечественником Петерисом Скудрой, который в КХЛ работал в нижегородском "Торпедо" и челябинском "Тракторе", откуда был уволен в ноябре 2019 года. Но, как сообщают эксперты, "Динамо" отказались от услуг Скудры, опасаясь, что он потребует коренных перемен в составе при некотором дефиците финансов в Риге.

Теперь речь идет о кандидатуре 44-летнего Кулибабы, который как и Скудра имеет латвийское гражданство. Последние сезоны специалист возглавлял латвийскую "молодежку" и клуб "Земгале" из национального чемпионата прибалтийской страны.