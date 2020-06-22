Паразиты, аллергия и шок: чем опасны укусы комаров и муравьев

Насекомые зачастую портят нам летний отдых на природе. Их укусы не просто неприятны, но могут быть весьма опасны. Как рассказал врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1", комары переносят множество заболеваний, а безобидные, казалось бы, гусеницы бабочек могут вызвать сильнейшую аллергию, как и укусы красных муравьев.

Среди болезней, которыми можно заразиться через укус комара, – малярия, которая уносит жизни миллиона человек в год, желтая лихорадка, лихорадка Денге и прочие. Помимо этого комары могут переносить паразитов, вследствие чего возникает филяриоз.

"Филяриоз закупоривает определенные лимфатические сосуды и человека буквально "раздувает", – пояснил врач. – Эта болезнь очень распространена".

По его словам, комары кусают далеко не всех.

"Дело в том, что есть люди с определенной группой крови, с определенными запахами, с определенным иммунитетом, которых комары атакуют значительно чаще, – отметил Мясников. – И таких людей 20 процентов. То есть из 10 человек 8 будут страдать умеренно, а двое будут страдать сильно. Но вот эти двое ответственны за 80 процентов распространения болезней, которые передаются через укусы комаров".

По словам врача, комаров привлекает кровь больных людей, поскольку у них нарушен биохимический состав крови.

Большую опасность могут представлять красные муравьи.

"Они обладают специальным ядом. У них есть несколько разновидностей компонентов ядов, которые вызывают иногда реакции вплоть до паралича. Опять же, гемолитическую анемию, когда разрушаются кровяные тельца, и тяжелую почечную недостаточность", – рассказал Мясников.

Не так уж безобидны гусеницы бабочек: дотронувшись до них, можно получить раздражение кожи из-за их волосков, вплоть до ожога.

"Это называется лепидоптеризм. Если трогаешь гусениц или бабочек, у тебя возникает либо аллергическая реакция, либо петехиальная сыпь, потому что начинают разрушаться тромбоциты, – пояснил Мясников. – И это опасно! Это может быть шок, можно получить шок с остановкой дыхания и падением давления".

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