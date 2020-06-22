"Шинник" и "Урал" сыграют в Кубке России без зрителей

Четвертьфинальный матч Кубка России по футболу между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" пройдет без зрителей. Встреча состоится в Ярославле 24 июня.

О решении проводить кубковую игру без зрителей стало известно ТАСС. Правда, генеральный директор "Шинника" Дмитрий Горин сообщил, что не получал официального уведомления по этому поводу.

Напомним, что победитель пары "Шинник" – "Урал" в полуфинале турнира сыграет с подмосковными "Химками". В другой полуфинальной встрече сойдутся "Зенит" и "Спартак".