22 июня 202012:33

Ширвиндт: онлайн-спектакли - это секс по телефону

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт считает, что открытия театров для зрителей не стоит ждать раньше конца сентября, но после пандемии людям будет не до зрелищ из-за отсутствия денег.

"Ничего пока никто не разрешал​​​. "Не торопитесь, не торопитесь". Не торопиться можно неделю, а можно год. Репетировать мы начинаем в августе. Я думаю, раньше конца сентября публику не будут пускать", — сказал Ширвиндт в интервью РИА Новости.

Относительно "шахматной рассадки" в зале, артист пошутил, что понадобится целый штат проверяющих документы. Кроме того, онлайн-спектакли он назвал "сексом по телефону".

"Немцы вот посадили 2 тысячи манекенов на стадионе, создать иллюзию зрителей. Но манекены трудно научить реагировать. Театр все-таки эмоциональное искусство, чтобы зрители смеялись, плакали, аплодировали. Виртуально это не происходит", — сказал Ширвиндт.

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